اليوم السابع
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الصحة: وسائل تنظيم الأسرة للسيدات تحمى من النزيف وهشاشة العظام.. تفاصيل

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:51 ص
الصحة: وسائل تنظيم الأسرة للسيدات تحمى من النزيف وهشاشة العظام.. تفاصيل أهمية وسائل تنظيم الأسرة للسيدات
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية وسائل تنظيم الأسرة للسيدات، مؤكدة أنها تحمي الأمهات من النزيف الذي قد يؤدي إلى الوفاة بالإضافة إلى هشاشة العظام بسبب نقص الكالسيوم والإصابة بالعديد من الأمراض مثل سوء التغذية والأنيميا والإجهاد العصبي.
 
وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تلقي، تقريرامفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها، في جميع محافظات الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ71 ألفًا و252 خدمة، وكانت الشرقية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ10 آلاف و473 خدمة، تليها المنوفية بـ9 آلاف و608 خدمات.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ7 آلاف و430 سيدة -في أول زيارة- وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 1125 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ981 خدمة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 24 ألفًا و776 زيارة، تصدرتها الشرقية بـ5 آلاف 211 زيارة، وتلتها الدقهلية بـ3 آلاف و501 زيارة.
 
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الصحة

100 يوم صحة

المحافظات

وسائل تنظيم الاسرة

الامهات



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