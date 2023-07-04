وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية - فى تصريح اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن "مليشيات الخوارج قامت فجر اليوم ، بقصف منازل المدنيين بقذائف الهاون يدوية الصنع في مديرية (وابرى)، وأسفرت عن مقتل أب وطفليه، وإصابة الأم وطفلين آخرين بجروج"، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته ويمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الصومالية أن القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم في تنفيذ هذا العمل الإرهابي ويجري حاليا التحقيق معه.