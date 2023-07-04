وقال الرئيس ماكي سال ـ في خطاب ألقاه وبثه التلفزيون الرسمي، وفقا لقناة "فرانس- 24" الفضائية مساء الإثنين، إنه لن يرشح نفسه لفترة جديدة في عام 2024 منهيا تكهنات واسعة النطاق بأنه سيسعى للفوز بولاية ثالثة.

وشهدت السنغال، التي تعد أكثر الدول استقرارا في غرب أفريقيا، اشتباكات في الآونة الأخيرة بين أنصار المعارض عثمان سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته ثم عودته من جنوب البلاد إلى العاصمة داكار.