الداخلية تضبط 25 بندقية بحملات أمنية بأسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم، أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية –13 بندقية خرطوش- 2 طبنجة - 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (36 متهم " لـ23 منهم معلومات جنائية").

وتمكنت الجهود من ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (466) حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.