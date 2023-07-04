اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات مصرع شاب صدمه قطار فى العياط

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:46 ص
التحريات تكشف ملابسات مصرع شاب صدمه قطار فى العياط سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع شاب صدمه قطار في العياط، وأشارت التحريات إلى أن الشاب أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه القطار، ليلقى مصرعه في الحال، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في العياط، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه.

تم التوصل لهوية الشاب، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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