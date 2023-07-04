الأولى على الجمهورية بالدبلومات الفنية المهنية: كلية الهندسة هدفى القادم

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قالت إنجى خالد، الأولى على الجمهورية الدبلومات الفنية المهنية، من مدرسة أمبروزو الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط التعليمية في محافظة الإسكندرية، إنها فوجئت باتصال تليفونى من قبل وزارة التربية والتعليم ليخبرها بحصولها على المركز الأول، وأن فور علمها بحصولها على هذا المركز من قبل نائب وزير التعليم لم تتوقع سعادتها في هذا التوقيت وفرحة أسرتها بعد إعلان اسمها.

وأضافت إنجي خالد الأولى على مستوى الجمهورية، لـ"اليوم السابع"، أن حصولها على المركز الأول على الجمهورية، يرجع الفضل لله أولًا، ثم أسرتها خاصة والدتها، التي كانت تقدم لها كل الدعم، وهي مثلها الأعلى التي تحظى بحبها، وكانت توفر لها الأجواء الملائمة لها لأنها الوحيدة لها خلال الفترات الدراسية، أن أمنيتها المستقبلية الالتحاق بكلية الهندسة.

وأشارت إنجي خالد الأولى على مستوى الجمهورية أن لديها هواية الرسم، وتشجع وتشاهد مباريات النادي الأهلي، لأنها ورثت حب النادي الأهلي من والدها رحمه الله عليه، الذي كان يشجع النادي الأهلي.



الطالبة انجي خالد الاولي علي الجمهورية دبلومات فنية