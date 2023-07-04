ارتياح بين طلاب الشعبية العلمية فى قنا بعد امتحان مادة الاستاتيكا

قنا صابر سعيد

أنهى طلاب الثانوية العامة بقنا، اليوم الثلاثاء، الشعبة العلمية "رياضة" امتحان الاستاتيكا، حيث توافد الطلاب منذ الصباح على مدارس محافظة قنا لأداء الامتحان.

وقال عدد من الطلاب، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط واحتوى على أسئلة سهلة أيضًا بجانب الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز، ومقارنة بمادة الفيزياء فهذه المادة أقل صعوبة منها، كما أن الوقت كان مناسب للطلاب لأداء الامتحان والإجابة على الأسئلة.

وكان قد شهد محيط اللجان إجراءات أمنية مشددة مع وجود بوابات لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان والانتهاء من كافة الأعمال والاستعدادات قبل الامتحانات، وكذلك لتأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الاجابات وكذلك تأمين محيط اللجان، وتوفير طبيب بكل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية الطارئة، وتوفير وسائل الإعاشة لمراقبى الامتحانات أثناء اقامتهم بالاستراحات المخصصة لهم، والتأكد من انتظام عمل التيار الكهربائى باللجان الامتحانية وتوفير مصدر كهرباء بديل تحسبا لانقطاع التيار بشكل مفاجئ.

وقال اللوادي أشرف الداودى، محافظ قنا، إن المديرية انتهت من تجهيز 46 لجنة امتحانية لطلاب شهادة الثانوية العامة بينهما لجنة للمكفوفين ولجنة أخرى بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بقنا الجديدة، وتم الاطمئنان على جميع التجهيزات الفنية والأمنية والتكنولوجية اللازمة، والتى تضمن عدم حدوث أى قصور يؤثر على امتحانات الطلاب، طوال فترة الامتحانات المقرر انتهائها في 13 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه تم مراجعة جاهزية 37 استراحة بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية، وتم تشكيل لجان متخصصة للمتابعة والإشراف على الاستراحات والتأكد من توافر كافة سبل الراحة بها من حيث الأثاث المناسب ومبردات المياه والمراوح لتخفيف درجة الحرارة المرتفعة.

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تكليف 3641 معلم ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات من قِبل لجنة الإدارة بقطاع اسيوط، مضيفا أن اجمالى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية لهذا العام بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة بلغ 17 ألف و884 طالب وطالبة.