إيمان من الانطواء والخوف بسبب إعاقتها الحركية لصانعة مفروشات وأقمشة.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

يثبت ذوى الاحتياجات الخاصة يوميا أنهم قادرون على اقتحام كافة المجالات، وفى أى مهنة من المهن طالما توفر لهم التدريب المناسب والتأهيل الذى يتناسب مع إمكانياتهم وأنهم قادرون على تحدى ظروفهم، ومن بين هؤلاء "إيمان محفوظ" بنت مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط التى تحدت إعاقتها الحركية، وحولتها إلى طاقة كبيرة، واستطاعت أن تقتحم مجال صناعة المفروشات، والخياطة، والتطريز وأصبحت من أمهر الفتيات فى هذه الصناعة.

تقول إيمان محفوظ، إنها من مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط كانت حياتها صعبة، وكانت اسرتها تمنعها من الاحتكاك، والتعامل مع المجتمع حتى أثرت على التعلم وبعد استكمال دراستها فكرت ايمان فى الاعتماد على نفسها بدلا من أن تصبح عالة على أسرتها، والتحقت بمركز تأهيل الفتيات بأسيوط، وفى المركز بدأت بعض التدريبات.

وأوضحت ايمان محفوظ، أنها خرجت من حياة الانطواء، وعدم التعامل مع المجتمع إلى التدريب والعزيمة، والإصرار على تحقيق الذات وأن تصبح من السيدات اللاتى تحدين الصعاب فتحدت اعاقتها، وتعلمت الخياطة لأكثر من 3 سنوات، والتطريز، وأعمال الهاند ميد حتى اصبحت واحدة من السيدات الماهرات فى هذه الصناعة وأصبحت منتجاتها تدر دخلا لها بالإضافة إلى اعتزازها بذاتها وعودة الثقة لها من خلال هذا العمل.

وأضافت ايمان محفوظ أنها اثبتت لأسرتها ولكل المجتمع أن ذوى الاحتياجات الخاصة هم ذوى قدرات خاصة اذا ما اتيح لهم المناخ المناسب للعطاء، والتدريب، وثقل الموهبة وهم بعدها سيبهرون الجميع بالنتيجة.

وطالبت ايمان بإنشاء مصنع للمفروشات المطرزة والملابس يجمعون فيه كل السيدات الماهرات من ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم وهذا المصنع سيكون لتغطية الاحتياج المحلى وأيضا من الممكن أن يصدر لكل دول العالم وان هذا الحلم يراودها، وخاصة فى صعيد مصر الذى يمتلك قدرات وامكانيات بشرية هائلة من الممكن أن تغزو العالم فى الصناعة.



ايمان من الإنطواء إلى صانعة للمفروشات والأقمشة المطرزة (1)



ايمان من الإنطواء إلى صانعة للمفروشات والأقمشة المطرزة (2)



ايمان من الإنطواء إلى صانعة للمفروشات والأقمشة المطرزة (3)



ايمان من الإنطواء إلى صانعة للمفروشات والأقمشة المطرزة (4)



ايمان من الإنطواء إلى صانعة للمفروشات والأقمشة المطرزة (5)



ايمان من الإنطواء إلى صانعة للمفروشات والأقمشة المطرزة (6)