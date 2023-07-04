إزالة هنجر ومعرض سيارات ضمن حملة إزلة التعديات بطريق طلخا نبروه بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، أمرًا اليوم الثلاثاء بتعاون مركزي طلخا ونبروه وإدارة تحسين الأراضي التابعة لمديرية الزراعة لإزالة هنجر ومعرض سيارات بطريق طلخا- نبروه على مساحة أكثر من 3500 متر على أرض زراعية بزمام قرية سرسق التابعة لمركز طلخا.

وبحضور كلا من الدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، والمهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه،.ونوابهما والدكتور طارق صلاح سالم وميل وزارة الزراعة بالدقهلية، وانتقلت على الفور معدات مركزي طلخا ونبروه ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي.

وقامت رئاسة مركز ومدينة طلخا باستصدار قرار إزالة فورية لتنفيذ أعمال الإزالة ورفع الأتربة وإعادة الأرض للزراعة وقاد حملة الإزالة العقيد تامر يحي مأمور مركز شرطة طلخا.

واكدت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، على استمرار التصدي لكافة أنواع المخالفات وأنها وجهازها التنفيذي لن تسمح بالبناء على الأراضي الزراعية ولن تتوانى في التصدي لمافيا تجارة الأراضي.

من جانبه قال البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه، أن مشاركته وجهازه التنفيذي في تنفيذ الإزالة تأتي تنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية وأننا جميعا نعمل كوحدة واحدة للتصدي لكافة المخالفات.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالتصدي لكافة أنواع المخالفات وفي مقدمتها البناء على الأراضي الزراعية.