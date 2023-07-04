أمريكى يخفى وفاة والدته 3 عقود ويحصل على إعانات باسمها بـ 830 ألف دولار

كتبت رباب فتحى

أقر رجل من كاليفورنيا بأنه مذنب لإخفاء وفاة والدته لأكثر من ثلاثة عقود بينما كان يجمع مدفوعات الضمان الاجتماعي والتقاعد العسكري، وهي خطة قال المدعي الأمريكي إنه يعتقد أنها أطول وأكبر عملية احتيال من نوعها في المنطقة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال المحامي الأمريكي راندي جروسمان ، الأسبوع الماضي ، إن دونالد فيليكس زامباك من سان دييجو ، جمع أكثر من 830 ألف دولار من الأموال العامة وما يقرب من 30 ألف دولار من بطاقات الائتمان المفتوحة عن طريق الاحتيال على مدار ثلاثة عقود.

وقال المدعون الفيدراليون في بيان صحفي إن عملية الاحتيال بدأت في عام 1990 عندما توفيت والدة زامباك في اليابان ، وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب. قبل وفاتها بقليل ، نقل زامباك ملكية منزلها في جنوب كاليفورنيا لنفسه وقدم طلبًا نيابة عن والدته للإفلاس بموجب الفصل السابع ، والذي لا يتطلب خطة سداد.

وفي السنوات العديدة التي أعقبت وفاة والدته ، أبقى زامباك حساباتها المصرفية مستمرة ، وزور توقيعها وقدم إقرارات ضريبية مزورة. الشيء الوحيد الذي لم يفعله قط: إبلاغ الضمان الاجتماعي بوفاة والدته حتى يتمكنوا من وقف المدفوعات.

وقال جروسمان في بيان"هذا المدعى عليه لم يقم فقط بتحصيل الشيكات المرسلة بالبريد إلى والدته المتوفاة. إن هذه عملية احتيال متقنة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود تطلبت إجراءات صارمة وخداعًا للحفاظ على الحيلة.

خرج زامباك بكفالة ومن المقرر أن يصدر حكم بحقه في 20 سبتمبر. كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الخاص به ، يتعين عليه التنازل عن منزله ووضع الأموال في فاتورة الاسترداد البالغة 830 ألف دولار.