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82 % نتيجة طالب الثانوية العامة الذى غرق قبل ظهورها في بورسعيد

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:28 م
82 % نتيجة طالب الثانوية العامة الذى غرق قبل ظهورها في بورسعيد نتيجة الثانوية العامة
بورسعيد - محمد عزام

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حصل "اليوم السابع"، اليوم الاثنين، على نتيجة طالب الثانوية العامة الذي غرق أثناء السباحة برفقة أصدقائه بالقرب من شاطئ أحد المنشآت السياحية نطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد، قبل ظهور النتيجة الخاصة به. 
 
ونجح الطالب زياد هاني أحمد، في امتحانات الثانوية العامة وحصل على نسبة 82%، ولازال البحث جاري عنه داخل مياه البحر الأبيض المتوسط. 
 
ويواصل رجال شرطة الإنقاذ النهري، بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، البحث عن جثمان طالب الثانوية العامة، في ظل انهيار والدته ودخولها في نوبة من البكاء والصراخ.
 
يشار إلى أن شواطئ بورسعيد سجلت 5 حالات غرق منذ بدء موسم صيف 2023 من بينهم 3 أطفال.
 
 

 

 


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