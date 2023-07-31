8 طرق منعشة لإضافته إلى نظامك الغذائي اليومي

إيناس البنا





فيما يلي حسب موقع healthsite هناك 8 طرق منعشة ومبتكرة لدمج هذه البهجة الاستوائية في روتينك. طرق مختلفة لإدراج ماء جوز الهند في نظامك الغذائي افتح الثمرة وتناولها مباشرة الطريقة الأكثر مباشرة وكلاسيكية للاستمتاع بماء جوز الهند هي الحصول عليه طازجًا ونقيًا، مباشرة من جوز الهند نفسه، افتح ثمرة جوز هند خضراء صغيرة، وستحصل على مشروب حلو ومنعش بشكل طبيعي. إنها طريقة رائعة للترطيب في يوم حار وتجديد الأملاح بعد التمرين. هل تبحث عن طرق مختلفة للبقاء رطبًا مع تعزيز صحتك؟ لا تنظر أبعد من ماء جوز الهند، فهو ليس لذيذًا فحسب، بل إنه غني أيضًا بالإلكتروليتات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنه يعمل بمثابة مرطب طبيعي يساعد على الهضم ، ويعزز المناعة، ويعزز توهج البشرة.فيما يلي حسب موقع healthsite هناك 8 طرق منعشة ومبتكرة لدمج هذه البهجة الاستوائية في روتينك.الطريقة الأكثر مباشرة وكلاسيكية للاستمتاع بماء جوز الهند هي الحصول عليه طازجًا ونقيًا، مباشرة من جوز الهند نفسه، افتح ثمرة جوز هند خضراء صغيرة، وستحصل على مشروب حلو ومنعش بشكل طبيعي. إنها طريقة رائعة للترطيب في يوم حار وتجديد الأملاح بعد التمرين.

عصير ماء جوز الهند امزج ماء جوز الهند مع الفواكه والخضراوات المفضلة لديك لصنع عصير لذيذ ومغذي . يُمزج ماء جوز الهند مع الموز والفراولة والسبانخ ورذاذ العسل للحصول على مشروب منعش ومنشط. تعزز الحلاوة الطبيعية لماء جوز الهند نكهات المكونات الأخرى، ما يجعلها بديلاً صحيًا للعصائر السكرية أو اللبن المخفوق. مصاصات ماء جوز الهند تغلب على الحرارة مع مصاصات ماء جوز الهند محلية الصنع. اخلطي ماء جوز الهند مع الفواكه المقطعة مثل البطيخ والكيوي والأناناس، ثم اسكبي المزيج في قوالب المصاصة. قم بتجميدها لبضع ساعات ، وستحصل على حلوى مجمدة لذيذة وخالية من الذنب سيعشقها الأطفال والكبار على حد سواء.

زبادي ماء جوز الهند للحصول على بديل اللبن الزبادي الخالي من منتجات الألبان والبروبيوتيك ، استخدم ماء جوز الهند كأساس للزبادي محلي الصنع. يُمزج ماء جوز الهند مع حليب جوز الهند ومزارع البروبيوتيك ، ثم اتركه يتخمر طوال الليل. والنتيجة هي زبادي كريمي منعش وصديق للأمعاء يمكن تغطيته بالفواكه الطازجة والمكسرات لوجبة إفطار صحية أو وجبة خفيفة.

ماء جوز الهند شيا بودنج تعتبر بذور الشيا قوة غذائية غنية بالألياف والبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، تُمزج بذور الشيا مع ماء جوز الهند مع القليل من خلاصة الفانيليا، دع الخليط يجلس في الثلاجة لبضع ساعات أو طوال الليل ، وستحصل على بودنغ شيا لذيذ مع لمسة استوائية، ضعي عليها شرائح الفاكهة أو رشة من رقائق جوز الهند لمزيد من الملمس والنكهة. مكعبات ثلج ماء جوز الهند أضف لمسة إلى مشروباتك العادية عن طريق تجميد ماء جوز الهند في مكعبات ثلج، ضع مكعبات ثلج ماء جوز الهند في الماء أو الشاي المثلج أو عصير الليمون للحصول على نكهة منعشة، فهى طريقة بسيطة لرفع مشروباتك والبقاء رطبًا طوال اليوم. صلصة سلطة ماء جوز الهند تخلص من الضمادات التي يتم شراؤها من المتاجر المحملة بالمواد الحافظة والسكريات المضافة، بدلاً من ذلك ، اخفقي ماء جوز الهند وعصير الليمون وزيت الزيتون وقليل من الملح والفلفل لصنع تتبيلة السلطة الخفيفة والحارة. إنه خيار صحي مكمل للخضراوات الطازجة ويعزز نكهات سلطاتك.