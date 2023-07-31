4 نصائح لتخفيف التوتر .. منها التمارين الرياضية واليوجا

كتب – حسام الشقويرى

هناك تقنيات لا حصر لها لإدارة التوتر، حيث تعتبر اليوجا والتأمل الذهني والتمارين الرياضية مجرد أمثلة قليلة لأنشطة تخفيف التوتر التي تعمل على العجائب، لكن في خضم هذه اللحظة، أثناء مقابلة عمل تحت ضغط شديد، على سبيل المثال، أو خلاف مع زوجتك، لا يمكنك أن تبرر نفسك للتأمل أو المشي لمسافات طويلة، ففي هذه المواقف، تحتاج إلى شيء أكثر إلحاحًا ويمكن الوصول إليه، وفقا لما نشره موقع helpguide

والتفاعل الاجتماعي هو أكثر إستراتيجيات جسمك تطورًا وتأمينًا لتنظيم الجهاز العصبي. يمكن أن يساعدك التحدث وجهًا لوجه مع مستمع هادئ ومهتم على تهدئة نفسك سريعًا والتخلص من التوتر. على الرغم من أنه لا يمكنك دائمًا الاعتماد على صديق في وسط موقف مرهق ، إلا أن الحفاظ على شبكة من العلاقات الوثيقة أمر حيوي لصحتك العقلية. بين تخفيف التوتر القائم على الحسية والمستمعين الجيدين ، ستتم تغطية قواعدك.

طرق تخفيف التوتر

قد يبدو من الواضح أنك تعرف متى تكون متوترًا ، لكن الكثير منا يقضي الكثير من الوقت في حالة مرتبكة لدرجة أننا نسينا ما نشعر به عندما تكون أنظمتنا العصبية في حالة توازن: عندما نكون هادئين بعد لا يزال يقظًا ومركّزًا. إذا كان هذا أنت، فيمكنك التعرف على الوقت الذي تشعر فيه بالتوتر من خلال الاستماع إلى جسدك. عندما تشعر بالتعب ، تشعر بالثقل في عينيك وقد تضع رأسك على يدك. عندما تكون سعيدا ، تضحك بسهولة. وعندما تشعر بالتوتر ، فإن جسمك يخبرك بذلك أيضًا. اعتد على الانتباه إلى أدلة جسمك.

وداخليًا، نستجيب جميعًا بنفس الطريقة لاستجابة الإجهاد "القتال أو الهروب": يرتفع ضغط الدم ، يضخ قلبك بشكل أسرع، وتنقبض عضلاتك. يعمل جسمك بجد ويستنزف جهاز المناعة لديك. خارجيًا، يستجيب الناس للتوتر بطرق مختلفة.

ولاستخدام حواسك لتخفيف التوتر بسرعة، تحتاج أولاً إلى تحديد التجارب الحسية التي تناسبك بشكل أفضل. هذا يمكن أن يتطلب بعض التجارب. عندما تستخدم حواسًا مختلفة ، لاحظ مدى سرعة انخفاض مستويات التوتر لديك. وكن دقيقا قدر الإمكان. ما هو نوع الصوت المحدد أو نوع الحركة الذي يؤثر عليك أكثر؟ على سبيل المثال ، إذا كنت من محبي الموسيقى، فاستمع إلى العديد من الفنانين المختلفين وأنواع الموسيقى المختلفة حتى تجد الأغنية التي ترفعك وتسترخي على الفور.

ذكريات. فكر في ما فعلته عندما كنت طفلاً لتهدأ. إذا كان لديك بطانية أو لعبة محشوة ، فقد تستفيد من التحفيز باللمس. جرب ربط وشاح محكم حول رقبتك قبل موعد أو احتفظ بقطعة من الجلد السويدي الناعم في جيبك.

شاهد الآخرين. يمكن أن تمنحك مراقبة كيفية تعامل الآخرين مع الضغط نظرة ثاقبة. غالبًا ما يقوم لاعبو البيسبول بفرقعة اللبان قبل الذهاب للمضرب. غالبًا ما يتحدث المطربون مع الحشد قبل الأداء. اسأل الأشخاص الذين تعرفهم كيف يحافظون على تركيزهم تحت الضغط.