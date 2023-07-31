4 عادات صباحية بسيطة للأشخاص الأكثر صحة وأطول عمرا في العالم

كتبت فاطمة خليل

اعرف أهدافك فى الحياة معرفة هدفك فى الحياة يمنحك حرفيًا سببًا للخروج من السرير في الصباح مع تقدمك في العمر. لا تفوت وجبة الفطار النظام الغذائي الصحي هو جزء مهم من أن تصبح بصحة جيدة، شارك البروفيسور دان بوتنر سر امرأة تبلغ من العمر 105 أعوام ، تعيش في لوما ليندا ، كاليفورنيا ، تقسم ببدء يومها بوعاء من دقيق الشوفان المطبوخ ببطء. إنها تضيف له التمر الصديق للألياف والجوز الصحي ورذاذ حليب الصويا المليء بالبروتين ثم تشرب عصير البرقوق الذي يساعد على تحسين الهضم مع خفض ضغط الدم والكوليسترول. يشترك الأشخاص الناجحين الأكثر صحة وأطول عمرا حول الهالك فى عادات بسيطة يقومون بها يوميا ، وذلك بحسب البحث الذى أجراه دان بوتنر ، المؤلف والمستكشف الذي كان رائدًا في البحث عن أكثر المناطق التى يتميز سكانها بطول العمر أو المناطق الزرقاء (إيكاريا ، اليونان ؛ لوما ليندا ، كاليفورنيا ؛ سردينيا ، إيطاليا ؛ أوكيناوا ، اليابان ؛ نيكويا ، كوستاريكا) ، بحسب موقع تايمز أوف انديا.معرفة هدفك فى الحياة يمنحك حرفيًا سببًا للخروج من السرير في الصباح مع تقدمك في العمر.النظام الغذائي الصحي هو جزء مهم من أن تصبح بصحة جيدة، شارك البروفيسور دان بوتنر سر امرأة تبلغ من العمر 105 أعوام ، تعيش في لوما ليندا ، كاليفورنيا ، تقسم ببدء يومها بوعاء من دقيق الشوفان المطبوخ ببطء. إنها تضيف له التمر الصديق للألياف والجوز الصحي ورذاذ حليب الصويا المليء بالبروتين ثم تشرب عصير البرقوق الذي يساعد على تحسين الهضم مع خفض ضغط الدم والكوليسترول.

استمتع بفنجان من قهوة الصباح قد يساعدك فنجان القهوة الصباحي على الإبحار في حياة أطول ، مع مراعاة عادات الناس في المناطق الزرقاء. يشربون ما يصل إلى كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة السوداء يوميًا ،" وفقًا لنتائج بوتنر.

ومع ذلك ، تأكد من تناوله أسود أو إضافة القليل من الحليب أو ملعقة صغيرة من السكر. لا يحتوي على لاتيه ثقيل أو قهوة محملة بالسكر.

قل شيئًا لطيفًا لأول شخص تراه

أظهرت دراسة لجامعة هارفارد أن السلوكيات معدية ، لذا إذا فعلت ذلك مع جارك ، فمن المحتمل أن تعود إليك." يمكن أن تؤدي عيش حياة اجتماعية صحية إلى حياة أطول وأكثر سعادة.