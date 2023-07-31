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10 معلومات عن قصر محمد على بشبرا الخيمة قبل افتتاحه بالقليوبية

الإثنين، 31 يوليو 2023 08:00 م
10 معلومات عن قصر محمد على بشبرا الخيمة قبل افتتاحه بالقليوبية قصر محمد على
القليوبية إبراهيم سالم

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أنهت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروع ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا، حيث تم الانتهاء من الأعمال بمبنى كشك الجبلاية وقصر الفسقية بنسبة 100%، وشملت أعمال قصر الفسقية ترميم الأرضيات والحوائط الرخامية، ورفع كفاءة البحيرة والجزيرة الوسطى، وترميم العناصر الأثرية بها.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول أعمال التطوير التى تمت بالقصر لإعادته مرة أخرة لرونقه وجماله الذى كان عليه، والتى جاءت على النحو التالي:

- مشروع ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا الخيمة بلغت التكلفة الإجمالية 700 مليون جنيه.

- تم الانتهاء من الأعمال بمبنى كشك الجبلاية وقصر الفسقية بنسبة 100%.

- شملت أعمال قصر الفسقية ترميم الأرضيات والحوائط الرخامية ورفع كفاءة البحيرة والجزيرة الوسطى وترميم العناصر الأثرية بها.

- تمت معالجة الأخشاب والترميم والتدعيم الإنشائى للقباب والحنايا والأروقة.

- تم التنظيف الميكانيكى والكيميائى لمشتملات القصر والواجهات الخارجية.

- الانتهاء من الأعمال بالممشى السياحى المؤدى إلى القصر وتتضمن بازارات وغرف أمن وأمانات وجراج للسيارات ومشايات وبرجولات خشبية.

- تم الانتهاء من إنشاء مرسى نيلى للمراكب على الكورنيش المقابل للقصر، وكوبرى مشاه لنقل السائحين من المرسى إلى القصر.

- يتفرد قصر محمد على بشبرا بالجمع بين الأسلوب الأوروبى فى الزخارف وروح تخطيط العمارة الإسلامية.

- يعتمد على الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم تتخلله أبواب قليلة العدد.

- توجد بالحديقة عدة مبانى كل منها يحمل صفات معمارية مميزة كانت سرايا الإقامة أول وأهم منشئات القصر وكان ملحق بها عدة مبانى خشبية لموظفى القصر والحراسة.

- سرايا الجبلاية شهدت إدخال نظام الإضاءة الحديثة ومبنى الفسقية.

- تم رصف كافة الطرق وطلاء الأرصفة وتشجير المنطقة المحيطة بالقصر.

 

 


قصر محمد على

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