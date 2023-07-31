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وكيل تعليم المنيا يزور الطالب كيرلس يعقوب الرابع على الثانوية العامة بمنزله لتقديم التهنئنة

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:49 ص
وكيل تعليم المنيا يزور الطالب كيرلس يعقوب الرابع على الثانوية العامة بمنزله لتقديم التهنئنة وكيل تعليم المنيا يزور الرابع على الجمهورية بمنزله لتقديم التهنئنة
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم المهندس حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة للطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس، بمدرسة تلة الثانوية المشتركة بإدارة المنيا التعليمية لحصوله على المركز الرابع  بقائمة أوائل الشهادة الثانوية العامة  للشعبة العلمية "علوم " بمجموع 402 درجة.
 
وكان برفقته الدكتور على عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمة والذى قال إنه أثناء زيارته لمدرسة كيرلس شاهده وتوقع أن يكون من الأوائل على مستوى الجمهورية.

فيما قدم المحافظ التهنئة لأسرة الطالب خلال اتصاله هاتفيا ، حيث أعرب عن سعادته بحصول ابن المنيا على هذا المركز المتميز ،متمنيا له دوام التوفيق.

ووجه المحافظ التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين، داعيا الله أن يوفقهم، مؤكدًا أن هذا التفوق بداية لتحقيق نجاحات علمية. 
 
الرابع على مساوى الجمهورية علمى بالمنيا (1)
الرابع على مساوى الجمهورية علمى بالمنيا (1)

الرابع على مساوى الجمهورية علمى بالمنيا (1)
الرابع على مساوى الجمهورية علمى بالمنيا (1)

 
الرابع على مساوى الجمهورية علمى بالمنيا (3)
الرابع على مساوى الجمهورية علمى بالمنيا (3)

الرابع على مساوى الجمهورية علمى بالمنيا (4)
الرابع على مساوى الجمهورية علمى بالمنيا (4)

 
 
وكيل تعليم المنيا يزور الرابع على الجمهورية بمنزله لتقديم التهنئنة (1)
وكيل تعليم المنيا يزور الرابع على الجمهورية بمنزله لتقديم التهنئنة (1)

وكيل تعليم المنيا يزور الرابع على الجمهورية بمنزله لتقديم التهنئنة (2)
وكيل تعليم المنيا يزور الرابع على الجمهورية بمنزله لتقديم التهنئنة (2)

 


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