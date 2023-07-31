وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: ما يجمعنا هو رغبتنا فى أن تحيا مصر

كتب ـ محمود راغب

عبرت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن ترحيبها بالجاليات والكيانات المصرية بالخارج وأبناء الوطن بالخارج، قائله : ما يجمعنا هو رغبتنا فى أن تحيا مصر.

جاء ذلك خلال النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق توصيات النسخة الماضية من المؤتمر ذاته، وتم العمل على مدار الساعة، لدعم المصريين بالخارج، وتلبية متطلباتهم، وتحقيق كافة الخدمات لهم، تأكيداً على دعم الوطن لجميع أبنائه بمختلف بقاع الأرض وتحت أي ظروف.

وتابعت: سعت الوزارة لتقديم كافة متطلبات المصريين بالخارج ، مشيرة إلى أن المؤتمر هذا العام ينافس جميع الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج، وعلى رأسها الوضع الاقتصادي للدولة، المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى فكرة إنشاء شركة المساهمة للمصريين بالخارج، والحوار الوطني وتناوله المغتربين، بجانب دور التعليم في توفير الخدمات والمصالح لأبنائنا بالخارج، ووضع التعليم الجماعي لأبناءنا العائدين من مناطق النزاعات.