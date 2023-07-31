اليوم السابع
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وزيرة التضامن تصدر قرارًا مساعدًا للاستثمار وتنمية الموارد بالوزارة

الإثنين، 31 يوليو 2023 10:28 ص
وزيرة التضامن تصدر قرارًا مساعدًا للاستثمار وتنمية الموارد بالوزارة حسن مصطفى عبد العزيز السيد مساعدًا لوزيرة التضامن الاجتماعي
كتب ــ مدحت وهبة

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أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتعيين الأستاذ حسن مصطفى عبد العزيز السيد مساعدًا لوزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد بوزارة التضامن الاجتماعي لمدة عام، تبدأ من تاريخ الأول من يوليو 2023.
 
ويتولى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد وضع خطط تنمية موارد الوزارة من خلال تحسين الاستفادة من أصولها، وتعظيم عوائدها لإعادة استخدامها في أهداف تنموية واجتماعية، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد اللوائح والإجراءات التنفيذية اللازمة لحوكمة تنمية الموارد والاستثمار بالوزارة.
 
وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على التوسع في شراكاتها مع القطاع الخاص وكافة القطاعات الأخرى للدفع بتحسين وضع الوزارة الاقتصادي والعمل على تحسين خدماتها، وتحديث عمليات الميكنة التي بدأت في الاهتمام بها منذ أعوام قليلة.
 
جدير بالذكر، أن حسن مصطفى حاصل على ماجستير في التخطيط للتنمية المستدامة، وباحث دكتوراه في إدارة الأزمات والمخاطر بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة.
 
 
 

وزيرة التضامن

حسن عبد العزيز مساعدًا للاستثمار وتنمية الموارد بالتضامن

مساعد لوزير التضامن الاستثمار



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