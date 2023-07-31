والد عبد الرحمن الأول على الثانوية "نظام الدمج": ابنى طموحه كلية الهندسة

الشرقية - إيمان مهنى

أعرب بيومي حسين، والد الطالب عبدالرحمن عبدالرحمن بيومي حسين أحمد عبدالله، الحاصل علي مركز أول الجمهورية بالثانوية العامة نظام الدمج، ابن قرية شلشلمون مركز منيا القمح بالشرقية، عن سعادته، وقال: "الحمدلله كان عندنا يقين بالله، أن عبدالرحمن سيكون من الأوائل".

وأوضح أنه مازال في وردية عمل ليلية بالمصنع الذي يعمل فيه، وفوجئ باتصال مكتب وزير التربية والتعليم، يخبره بالخبر السعيد، لافتا إلى أنه لم يتمالك نفسه من الفرحة، هو زملاءه.

وأكد أن نجلة عبدالرحمن هو من اختار التخصص بشعبة الرياضيات، لأنه عبقري فيها، وطموحه بالالتحاق بكلية الهندسة، مشيرا إلى أن عبدالرحمن من ذوي الهمم، وهو أصغر أبناءه الثلاثة، ووالدته هي سر تفوقه، فهي متفرغة لرعايته، وتوفير المناخ النفسي والدعم له للتفوق.