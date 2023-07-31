والد عبد الرحمن الأول على الثانوية "نظام الدمج": ابنى طموحه كلية الهندسة

أعرب بيومي حسين، والد الطالب عبدالرحمن عبدالرحمن بيومي حسين أحمد عبدالله، الحاصل علي مركز أول الجمهورية بالثانوية العامة نظام الدمج، ابن قرية شلشلمون مركز منيا القمح بالشرقية، عن سعادته، وقال: "الحمدلله كان عندنا يقين بالله، أن عبدالرحمن سيكون من الأوائل".
وأوضح أنه مازال في وردية عمل ليلية بالمصنع الذي يعمل فيه، وفوجئ باتصال مكتب وزير التربية والتعليم، يخبره بالخبر السعيد، لافتا إلى أنه لم يتمالك نفسه من الفرحة، هو زملاءه.
وأكد أن نجلة عبدالرحمن هو من اختار التخصص بشعبة الرياضيات، لأنه عبقري فيها، وطموحه بالالتحاق بكلية الهندسة، مشيرا إلى أن عبدالرحمن من ذوي الهمم، وهو أصغر أبناءه الثلاثة، ووالدته هي سر تفوقه، فهي متفرغة لرعايته، وتوفير المناخ النفسي والدعم له للتفوق.
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى ظهر غدا الإثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل وأسماء الأوائل، موضحا أن عدد أوائل الثانوية العامة وصل إلى 30 طالبا وطالبة.
وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء..أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، رسالتي لأبنائي الطلاب، نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم، وأود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل.
وتابع الوزير: رسالتي لأولياء الأمور، ثقوا في أبنائكم وفروا لهم الحب و الطمأنينة وادعموا اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.
وينشر "اليوم السابع" رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، قبل ساعات من إعلانها رسميا، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، غدا الاثنين 31 يوليو الحالي، ويمكن للطلاب الدخول والتسجيل على الرابط التالى للحصول على النتيجة فور إعلانها على اليوم السابع"
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