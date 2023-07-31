والد التاسع على الثانوية "أدبى": كان رافض الدروس وأنا أسعد واحد فى الدنيا

كتبت – مرام محمد

عبر معاذ عبد الرحيم أحمد يونس الحاصل على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "شعبة أدبي" بمجموع 387، عن سعادته البالغة بتفوقه وتتويج اسمه ضمن أوائل الجمهورية، قائلا: "ما صدقتش الخبر.. مفاجأة كبيرة فرحتني وفرحت أهلي وسجدت لله شكرا".

وقال معاذ عبد الرحيم الطالب بمدرسة الأورمان الثانوية التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الله عز وجل عوض تعبه طوال العام الدراسي، مشيرا أنه اعتاد على مذاكرة دروسة طوال العام الدراسي أولا بأول دون كلل أو ملل دون تخصيص ساعات معينة يتخللها فترات راحة بسيطة، وكان حريصا على تجنب الدروس الخصوصية والاعتماد على الفيديوهات التعليمية الشارحة للمنهج عبر المنصات التعليمية الإلكترونية.

وأكد "معاذ"، أن أسرته بذلت مجهودا كبيرا معه طوال العام الدراسي وهيأت له الجو المناسب ودعمته وشجعته على مواصلة النجاح ورفعت من روحه المعنوية دون أن تضغط عليه في المذاكرة، ليتمكن من التفوق وتحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الألسن، مشيرا إلى أنه يهدي نجاحه لأسرته التي دعمته حتى يصل إلى تلك اللحظة وهي أن يكون من أوائل الجمهورية.

ومن ناحيته، عبر عبد الرحيم أحمد يونس والد "معاذ" عن فخره بابنه بعدما نجح وتفوق وحقق حلمهم في أن يكون ضمن أوائل الجمهورية، قائلا: "ما توقعتش يكون من أوائل الجمهورية، وكل توقعاتنا كانت إنه هينجح بمجموع كبير.. الحمدلله ربنا ما ضيعش تعبه ومجهوده طوال العام الدراسي، كان قد الثقة وفرحنا كلنا.. النهارده أنا أسعد واحد في الدنيا".

وأكد أنهم كانوا حريصين على توفير كافة سبل الراحة لـ"معاذ" دون أن يضغطوا عليه في المذاكرة ليتمكن من تخطى تلك المرحلة الصعبة بأعلى الدرجات، مشيرا إلى أن "معاذ" طالب متميز وطموح من طفولته، دوما ما كان يؤمن بقدراته وإمكانياته وقدرته على تحقيق النجاح بمجهوده وحده، مؤكدا أنه كان يعتمد في المذاكرة على دروس الأونلاين رافضا تماما أن يأخذ دروس خصوصية إلا في مادتين بإصرار مني ووالدته.