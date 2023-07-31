هجام الشقق يكشف تفاصيل ارتكابه 4 جرائم سرقة في حلوان

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شقة في حلوان، أنه تخصص في سرقة الشقق السكنية، خبث يرصد الشقة المستهدف سرقتها، للتأكد من خلوها من المقيمين بها، ثم يتسلل إليها، ويستولي على محتوياتها من مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وهواتف محمولة.

وكشف المتهم لرجال المباحث عن أسلوبه في سرقة الشقق، حيث ذكر أنه يتسلل إليها عبر مواسير الصرف والنوافذ، مستغلا الشوارع الهادئة الحركة، لعدم اكتشاف أمره، واعترف بسرقة 3 شقق سكنية أخرى، وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشقق السكنية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب "التسلق"، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.