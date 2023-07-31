ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 31/7/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد صلاة الظهر 1:02 ص

موعد صلاة العصر 38: 4

موعد صلاة المغرب 7:51 م

موعد صلاة العشاء 9:18

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

موعد صلاة الظهر 1:06

موعد صلاة العصر 4:46

موعد صلاة المغرب 7:57 م

موعد صلاة العشاء 9:26 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:28

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 7:48 م

موعد صلاة العشاء 9:15 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:29

وقت صلاة الظهر 12:49

موعد صلاة العصر 4:22 م

وقت صلاة المغرب 7:35 م

وقت صلاة العشاء 8:59 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 22: 4

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 8:57