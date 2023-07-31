ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 31/7/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر 1:02 ص
موعد صلاة العصر 38: 4
موعد صلاة المغرب 7:51 م
موعد صلاة العشاء 9:18
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:46
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:26 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:28
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:48 م
موعد صلاة العشاء 9:15 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:29
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:22 م
وقت صلاة المغرب 7:35 م
وقت صلاة العشاء 8:59 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 22: 4
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 8:57
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