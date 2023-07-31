مصر تطالب المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسئولياته لتعزيز ثقافة التسامح

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شددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته نحو تعزيز ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والدينى بجميع أشكاله.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الاثنين، نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، أمام الدورة الاستثنائية الثامنة عشر لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي بشأن حوادث حرق والإساءة إلى نسخ من المصحف.

وأعربت مصر، في كلمتها، عن إدانتها بأشد العبارات الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرأن الكريم.



ودعت مصر منظمة المؤتمر الإسلامي إلى حشد الجهود، واتخاذ الخطوات العملية لمجابهة تفشى انتشار ظاهرة الاسلاموفبيا التي باتت تهدد سلم وأمن المجتمعات.



كما أكدت مصر - في الكلمة التي القاها السفير حمدى سند لوزا - على أهمية التصدي لمثل هذه الجرائم والانتهاكات ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.