مصرع فنى كهرباء صعقا أثناء قيامه بعمل توصيله بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشاه المركزى جنوب محافظة سوهاج فنى كهرباء بالمعاش يبلغ من العمر 62 سنة جثة هامدة على إثر تعرضه لصعق التيار الكهربائى أثناء قيام بإصلاح وصلة الكهرباء لامست يده الأسلاك العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة فنى كهرباء عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى أثناء العمل وتم نقل جثته للمستشفى وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بورود إشارة من مستشفي المنشاه المركزي لمركز المنشاه بوصول المدعو صفوت م غ م 62 سنة فني كهرباء بالمعاش ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء صعق كهرباء.

وبسؤال شقيقه المدعو ناجي م غ م 46 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام شقيقه بإصلاح وصلة الكهرباء الخاصة بمنزله من الخارج لامست يده أحدي الأسلاك العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.