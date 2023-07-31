مصرع شخص أصيب بصعق كهربائى فى قرية بأبو النمرس

كتب ـ‘ بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه نتيجة إصابته ب صعق كهربائ ى في قرية بأبو النمرس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شبرامنت، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص داخل عقار بقرية في أبو النمرس.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا من المقيمين بالعقار، أصيب بصعق كهرباء، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شبرامنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.