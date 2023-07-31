اليوم السابع
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مصرع شخص أصيب بصعق كهربائى فى قرية بأبو النمرس

الإثنين، 31 يوليو 2023 11:12 ص
مصرع شخص أصيب بصعق كهربائى فى قرية بأبو النمرس جثة_أرشيفية
كتب ـ‘ بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهربائى في قرية بأبو النمرس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شبرامنت، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص داخل عقار بقرية في أبو النمرس. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا من المقيمين بالعقار، أصيب بصعق كهرباء، مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شبرامنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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