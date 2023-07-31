مدينة الأقصر تزيل بناء مخالفا على رصيف وتحرر 72 محضر ومخالفة متنوعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت سلطات مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، نجحت فى إزالة بناء مخالف وتحرير 72 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات مدير أمن الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الإنضباط العام.

وقال رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه بناءاً على ورود بلاغ من رئيس حي وسط بشأن وجود مخالفة تعدي على الطريق العام بشارع مدرسة الصنايع، فقد تمت إزالة أعمال لبناء مخالف عبارة عن رصيف أسمنتي بطول 2 م وعرض 1.50 م، ووجود غرفة صرف صحي مكشوفة وليس لها مطبق صرف خاصة بإحدى محلات ذبح الدواجن تستخدم في إلقاء مخلفات الطيور، مما أدى إلى انتشار الحشرات والروائح الكريهة، وعلى الفور تم إزالة التعدي وتم التنبيه على المخالف بعمل غطاء صرف وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بيئة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، واستمرت الحملة في تنفيذ مهامها بالمرور وتمشيط شارع مدرسة الصنايع بدءً من كوبري أبو الجود وصولاً حتى شارع يوسف حسن.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه تم رفع الإشغالات والتند المخالفة ورفع جميع المضبوطات والتي تشوه المنظر العام وتعيق حركة المواطنين، حيث أوضح مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملة أسفرت عن تحرير 17 محضر إشغال، و4 محاضر بائع متجول، و6 محاضر نظافة عامة، و13 محضر مضبوطات متنوعة، و32 محضر إزالات إدارية، حيث شارك بالحملة رجال شرطة المرافق، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية.



جانب من حملات المرافق بمدينة الأقصر



حملات المرافق فى شوارع الأقصر



مدينة الأقصر تزيل بناء مخالف على رصيف



