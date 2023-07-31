محافظ دمياط تهنئ الطالبين الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أوائل الثانوية العامة من أبناء دمياط وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 وتحقيق أبناء محافظة دمياط لمركزين على مستوى الجمهورية.

وهنأت الطالب باسل محمد بكر شعيب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية رياضيات بمجموع 407 درجات.

كما هنأت الطالب حسن شفيق حسن الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية علوم بمجموع 401 درجة.

وأعربت الدكتورة منال عوض، عن خالص امنياتها لهما بدوام التوفيق والسداد، معربة أيضًا عن سعادتها بتمثيلهما المشرف لمحافظة دمياط، كما هنأت أبنائها وبناتها من طلاب الثانوية العامة الناجحين والمتفوقين، موجهة التحية إلى أولياء الأمور بما حققوه من جهود بجانب أبنائهم على مدار العام الدراسى .