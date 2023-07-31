محافظة القاهرة: لدينا 12 مبنى حى مضاء بالطاقة الشمسية من إجمالى 38 مبنى

كشف اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، أنه وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء الخاصة بتخفيف الأحمال فسوف يتم تخفيض إضاءات الإعلانات فى الشوارع، قائلًا: "ملهاش لزمة بعد الساعة 9 أو عشرة لترد الإعلامية لميس الحديدى: "بس الإعلانات دى مدفوعة ومرتبطبة بحملات دعائية ليرد قائلًا: "فترة مؤقتة بس وقت تخفيف الأحمال".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:" إضاءات الشوارع فى شوارع المحافظة مضاء بنسبة 90% بلمبات ليد وتبقى فقط نسبة 10% وذلك بدلًا من اللمبات " الصوديوم "، مشيرًا إلى أنه جرى الاجتماع مع رؤساء الأحياء لنقل التعليمات قائلًا: "فى الاجتماع مع رؤساء الأحياء وشركات المياه والكهرباء أكدو أن الاماكن السياحية والفنادق والمستشفيات لا يتم تخفيف الأحمال عليها وأن تكون كل مستشفى مرتبطةبخطين فضلًا عن المولد.

وشدد على أن هناك حملة موسعة من رؤساء الأحياء ومباحث الكهرباء لتحرير محاضر سرقات الكهرباء فضلًا عن التشديد على مواعيد إغلاق المحال الصيفية "، مشيرًا إلى أنه جرى التشديد على إجراء الدراسات الأزمة عبر الأحياء لإنارة بقية الأحياء بالطاقة الشمسية قائلًا: " ليدنا 12 مبنى حى من إجمالى 38 حى مضاء بالطاقة الشمسية كمبنى وليس كشارع ونعد الخطة اللازمة لتطبيق الطاقة الشمسية فى المحاور والشوارع الرئيسية للمحافظة ".

وقال: "سيتم إطفاء عمود إنارة وترك آخر مجاور له، لترشيد الكهرباء، وفى نفس الوقت لكى لا تزيد الحوادث. وسوف ندرس مسألة المواعيد الرسمية للمحال، والمولات. تجنبًا للضلارار بالنشاط الاقتصادي".