لتعزيز التعليم.. رئيس البرازيل ينشئ برنامج دراسى بدوام كامل لضم مليون شخص

فاطمة شوقى

يسعى الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا لتعزيز مجال التعليم فى البلاد ، ولذلك فإنه يوافق اليوم على مشروع القانون الذي ينشئ برنامج المدرسة بدوام كامل ، لزيادة الالتحاق بهذه الطريقة في التعليم العام بمقدار مليون شخص فى البرازيل.

ووفقا لصحيفة "او جلوبو" البرازيلية فقد يُظهر تقرير من دورة المراقبة الرابعة لأهداف خطة التعليم الوطنية (PNE) أن النسبة المئوية للتسجيلات بدوام كامل في شبكة الويب العامة انخفضت من 17.6 % في عام 2014 إلى 15.1% في عام 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع هذا البرنامج فإنه سيكون هناك هدف بالوصول إلى ما يقرب من 3.2 مليون سجل فى التعليم بحلول عام 2026.

ووفقًا للقواعد ، سيتم النظر في التسجيلات بدوام كامل تلك التي يبقى فيها الطالب في المدرسة لفترة تساوي أو تزيد عن سبع ساعات في اليوم أو 35 ساعة في الأسبوع على فترتين.

كما ينص القانون على مساعدة تقنية ومالية من الحكومة الفيدرالية لشبكات التعليم ، فضلاً عن تحويل تسجيل الطلاب من التحاق جزئي إلى كامل، وبالنسبة لهذه المرحلة الأولى ، سيتم نقل الموارد مع مراعاة المعايير المتفق عليها وقيمة الترويج ومعايير الإنصاف.

وتخطط الحكومة للمراحل التالية ، تنفيذ استراتيجيات المساعدة الفنية في النظم التعليمية لاعتماد التفرغ، وبنفس الطريقة ، يتم التخطيط لإجراءات لتدريب المعلمين ، وتوجيهات المناهج الدراسية ، وتعزيز المشاريع ، من بين أمور أخرى.

تظهر الأبحاث أن نموذج الدوام الكامل يقلل من التسرب ويزيد التوظيف ويزيد من ارتباط المعلم والطالب بالمدرسة، وهناك نتائج تشير حتى إلى انخفاض جرائم القتل بين الشباب.