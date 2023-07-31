كيف يؤثر التدخين على القلب؟ الصحة تعلق

كتب ـ وليد عبدالسلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تأثير التدخين على القلب، حيث يقوم بتعطيل الجزء المبطن للشرايين وفقدان مرونة الشرايين ويزيد الاستعداد للتجلط .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التدخين من أسباب الإصابة بالسرطان والأمراض الصدرية المزمنة ويمكن أن يؤدى للوفاة.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن مخاطر تعرض الأطفال للتدخين، مؤكدة أنه يسبب الإصابة بالسرطان والالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية مع انخفاض النمو البدنى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن التدخين يزيد من مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ وكذلك الإصابة بالأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة.

وتابعت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كل من المدخن والمدخن السلبى لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، لافتة إلى أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منها 40 مادة تسبب السرطان.