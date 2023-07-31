وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن الوحدات الخاصة اختطفت الأسير المحرر فتحي محمد عتوم، وشابا آخر من جنين، بعد تسللها إلى المدينة، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في "حي المراح" والحي الشرقي ومركز مدينة "جنين".

وقالت مصادر فلسطينية متخصصة في شؤون الأسرى أن الأسير عتوم (المُعاد اعتقاله) أمضى ما يزيد على تسع سنوات في سجون الاحتلال وأُفرج عنه قبل شهر واحد فقط.