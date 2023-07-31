اليوم السابع
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الإثنين، 31 يوليو 2023 04:11 م
أكرم القصاص
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قافلتان دعويتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظت شمال سيناء- جنوب سيناء الجمعة

الإثنين، 31 يوليو 2023 03:03 م
قافلتان دعويتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظت شمال سيناء- جنوب سيناء الجمعة انطلاق قافلتين دعويتين
كتب لؤى على

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 في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية  من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف  الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى  محافظتي شمال سيناء (رفح2 والشيخ زويد)، وجنوب سيناء (الطور)، يوم الجمعة القادمة : (17 محرم 1445هـ)، الموافق (4/8/2023م)، وتضم كل قافلة منهما عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:  "الحمد في القرآن والسنة "، على النحو التالي:
 
انطلاق قافلتين دعويتين
انطلاق قافلتين دعويتين
 

وزارة الاوقاف

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

الشيخ زويد



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