فتح باب التسجيل لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات فى القاهرة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك، اعتباراً من اليوم الإثنين حتى 2023/8/15.

وقررت المديرية إتاحة الفرصة لهم وفتح التقديم الكترونياً، على موقع الخدمات التعليمية بمحافظة القاهرة - رياض الأطفال، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تذليل كل العقبات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، الاستمرار في فتح باب التحويلات للتلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 2023 /8/15 وذلك تيسيراً على أولياء الأمور.