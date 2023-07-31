غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: دعم القاهرة ثابت وتاريخى للشعب الفلسطينى

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها استقبال الرئيس السيسى لـ«أبو مازن»..

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