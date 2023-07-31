اليوم السابع
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ضبط 5 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:15 م
ضبط 5 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.  
 
وأسفرت الحملات عن ضبط 5000 لتر سولار قام احد اصحاب محطات وقود السيارات بمركز الدلنجات بتجميعها تمهيدا لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعه وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 
 
وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين .
 
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .
 
يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة  قد شنت حملات تموينية مكبرة مؤخرا على  محطات الوقود.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 ألف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور  تم تجميعه من السوق السوداء لإعادة بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
 

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