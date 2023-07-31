شرم الشيخ تفوز بجائزة أفضل فعالية عربية للسياحة المستدامة.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

فازت مدينة شرم الشيخ، بجائزة أفضل فعالية للسياحة المستدامة "مؤتمر المناخ cop 27 - شرم الشيخ"، وذلك خلال فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث المنعقد بمدينة صلالة بسلطنة عمان، في الفترة من 28/7 إلى 1/8/2023 بحضور كوكبة من رجال السياحة والإعلام والاستثمار العرب.

وأوضح محافظ جنوب سيناء بعد تسلمه الجائزة أن ذلك يرجع إلي لنجاحها الباهر في تنظيم واستضافة مؤتمر المناخcop 27 أواخر العام الماضي 2022 وسط إشادة عالمية متميزة، مما جعلها درة التاج السياحى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.