وأضاف بوليشوك - في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، "أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضي بيلاروسيا جاء ردا على السياسات النووية طويلة المدى المزعزعة للاستقرار التي يعتمدها حلف الناتو وواشنطن، والتغيرات الجوهرية التي حدثت مؤخرا في المجالات الأساسية للأمن الأوروبي"، مؤكدا أن "هذا قرار اضطراري يهدف إلى ضمان أمن دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس".

وتابع أنه" لن يصبح سحب الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من أراضي بيلاروس ممكنا إلا إذا تخلت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عن مسارهما المدمر المتمثل في تقويض أمن روسيا وبيلاروس بشكل متعمد، وهذا يتطلب سحب كافة الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا إلى أراضي الولايات المتحدة مع إزالة البنية التحتية لهذه الأسلحة في أوروبا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في مارس الماضي أن روسيا، بناء على طلب الجانب البيلاروسي، ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في أراضيها، تماما كما تفعل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أراضي حلفائها.

من جهة أخرى، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ماليار، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية حررت، خلال الأسبوع الماضي، كيلومترين مربعين من أيدي القوات الروسية في اتجاه باخموت، وأكثر من 12 كيلومترا مربعا في الجنوب.

وقالت ماليار - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها على اتجاهات كوبيانسك وليمان وبخموت وأفدييفكا ومارينكا حيث تدور معارك شرسة، مضيفة أنه في الأسبوع الماضي، في الاتجاهات المذكورة، دارت أكثر من 170 معركة بين قوات الدفاع الأوكرانية والجنود الروس".

ووفقا للبيان فإنه في اتجاهات كوبيانسك، كان الروس يقتحمون ويبحثون عن نقاط ضعف في دفاع أوكرانيا، كانوا يقومون بنشاط بعمليات هجومية في جنوب منطقة نوفوسيليفسكي؛ في محاولة لدفع الوحدات الأوكرانية إلى ما وراء الحاجز الحدودي لنهر أوسكيل، لكن لم ينجحوا".