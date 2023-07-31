اليوم السابع
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لحل مشكلات ضغوط مياه الشرب …

رئيس جهاز الشروق: البدء فى تنفيذ "منظم ضغوط وتدفقات المياه" بقطاع شرق

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:00 ص
رئيس جهاز الشروق: البدء فى تنفيذ "منظم ضغوط وتدفقات المياه" بقطاع شرق جانب من الاعمال
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" عن البدء فى تنفيذ "بوستر" (منظم ضغط وتدفق مياه الشرب) كحل عاجل للمناطق المرتفعة المناسيب، ومنها منطقة الإسكان العائلى وبعض مناطق العمارات المجاوره لها، وتعتبر تلك المرحلة من أهم مراحل مشروع الإتزان الهيدروليكى والخاص بتوزيع حصة مياه الشرب بين مناطق القطاع الشرقى. 
 
وأوضح رئيس الجهاز بأن مهمة "البوستر" الواقع بمنطقة الإسكان العائلى ستكون عباره عن ربط بين خطى التغذيه قطر ( 300مم ، 600مم ) ونقل المياه إلى رافع الخزان الرئيسى (ج) بالعائلى لتكتمل منظومة الإتزان، مضيفاً بأنه جارى تنفيذ الأعمال المدنيه من حفر وبناء غرفة "البوستر" وعزل القواعد والشده الخشبية للأعمال المسلحة، كما تم توفير القطع اللازمة للأعمال الميكانيكية والكهروميكانيكية.
 
كما وجه المهندس "على سعد" بسرعة إنهاء الأعمال حتى يمكن الإستفاده من "البوستر" وضبط الضغوط بشبكه مياه الشرب بمدينة الشروق.
 
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وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

مشروعات المياه



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