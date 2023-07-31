دكتور مهندس أحمد محرم أحمد محرم.. المؤسس والعضو المنتدب لشركة "أنكوراج للاستثمارات"

على الرغم من صغر سن أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة "أنكورچ للاستثمارات" التي تقوم بتطوير مجمع صناعي لإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية إلا أنه يعد حالياً أحد رجال الصناعة والأعمال الواعدين، وذلك بحكم نشأته في عائلة تعمل في قطاع التشييد لعقود من الزمن، فالجد الدكتور أحمد محرم مؤسس بيت الخبرة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم – باخوم)، والذي يعد أحد أكبر و أقدم بيوت الخبرة بالشرق الأوسط لما يتمتع به من خبرات واسعة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية، وخدماته الهندسية والعلمية والعملية في المشاريع القومية على مدار عشرات السنين، مشهود لها دولياً.



دكتور مهندس أحمد محرم أحمد محرم

وقد عمل ذلك على تشكيل شخصية أحمد محرم أحمد محرم وأكسبه خبرة في العديد من مجالات الأعمال، فقد انضم الدكتور محرم إلى شركة محرم-باخوم كمهندس إنشائي، حيث قام بأعمال التحليل الإنشائي والتصميم للعديد من المشروعات البارزة مثل مشروعي الخط الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والاستوديوهات التلفزيونية بمدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة السادس من أكتوبر والعديد من الكبارى والمشروعات الأخرى داخل مصر وخارجها.

وفي الأعوام التالية، تمت ترقيه أحمد محرم إلى منصب مدير بإدارة تطوير الأعمال، ثم مديراً إقليميا بالإدارة في عام ٢٠٠٩، حيث كان مسؤولاً عن تطوير استراتيجية تطوير الأعمال للمجموعة بهدف زيادة التوسع الجغرافي وزيادة الحصة السوقية في الأسواق الإقليمية المختلفة. وقد اكسبته مواهبه ونتائجه السريعة في هذا المنصب ثقة مساهمي المجموعة بحيث أصبح مديرًا تنفيذيًا وقائمًا بأعمال أمين الصندوق للمجموعة اعتبارًا من عام ٢٠١٢.

وخلال فترة عمله في القطاع التنفيذي في محرم-باخوم، قاد الدكتور محرم العديد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى قيامه بقيادة أعمال إعادة الهيكلة وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) الذي يدمج معلومات الإدارة الداخلية والخارجية عبر المجموعة وفروعها في الداخل والخارج.

كما قام محرم بتطوير شامل لإدارة التمويل والبنوك للمجموعة ضمن إدارة الشؤون المالية التي قام بهيكلتها، مما كان له أثر كبير في التطور الكامل في اتفاقيات ومعايير التمويل وما استتبع ذلك من مردود كبير على الأداء التشغيلي في السنوات اللاحقة ونمو الأعمال المتراكمة وزيادة قدرة المجموعة على الفوز بمشروعات كبرى جديدة داخل مصر وخارجها. كما كان لأحمد محرم دور حيوي في تطوير وحدة إدارة المشروعات إلى كيان منفصل (شركة أيه سي إي لإدارة المشروعات - شركة مساهمة مصرية)، وما تطلبه ذلك من اعمال التنسيق والمتابعة مع جميع الاستشاريين والإدارات الداخلية المختلفة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وفي عام 2011 أنشأ أحمد محرم شركة أنكوراج للإستثمارات لتعمل في مجال التطوير الصناعي في قطاع البتروكيماويات مستثمراً خبراته التقنية والهندسية والتمويلية، واتخذت الشركة طريقها لتصبح المطور الرئيسي لأحد المشروعات البتروكيماوية الواعدة والمتميزة في مصر والمنطقة تتمثل في مجمع صناعي متكامل لإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية الموجهة للتصدير.