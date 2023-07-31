اليوم السابع
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خطوات قانونية يجب اتباعها فى حالة تعرضك للنصب بشراء شقة سكنية

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:00 ص
خطوات قانونية يجب اتباعها فى حالة تعرضك للنصب بشراء شقة سكنية قوة أمنية- أرشيفية
كتب- أحمد عبد الهادى

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يتعرض أحيانا مواطنين لعمليات النصب فى مجال العقارات بمختلف محافظات مصر، وذلك لعدم إتباع الإجراءات القانونية بأكملها والاكتفاء بجزء منها، وهناك خطوات قانونية يجب على المجني عليه إتباعها حال تعرضه لحالات النصب:
 
1- التوجة لاقرب قسم شرطة لتحرير محضر بإثبات الحالة لوضع الشقة.
 
‎2- التوجه إلى مباحث الأموال العامة لعمل محضر رسمي بالواقعة التي تعرض لها.
 
‎3- تقديم أي مستند يساعد في إثبات واقعة النصب التي تم التعرض لها من قبل الجاني.
 
‎4- في حالة وجود شهود على جريمة النصب التي تم التعرض لها يجب إحضارهم.
 
5- جنحة نصب حتى تتحصل على حكم جنائى على البائع يتيح لك التفاوض إذا لزم الأمر.
 
6- دعوى مستعجلة بالتسليم مع ضرورة وضع الشقة تحت الحراسة القضائية لحين الفصل فى هذه الدعاوى.

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