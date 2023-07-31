حياة كريمة بالشرقية.. تنفيذ 75% من محطة معالجة سماكين الغرب

الشرقية- إيمان مهنى

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة معالجة سماكين الغرب بطاقة تصميمية 10000م3 يوم بمركز الحسينية.

وأفاد المهندس فتحى بندارى رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي والمشرف العام على وحدة متابعة حياة كريمة ان نسبة التنفيذ الإجمالية 75% وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه أكد المهندس عامر كمال، أن مبادرة حياة كريمة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وكافة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة فى المبادرة لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين، وشدد علي ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.