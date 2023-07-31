جهات التحقيق تستجوب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تشغيلهم

كتب: أمنية الموجى

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بعدد من الوظائف المختلفة بالحكومة على خلاف الحقيقة.

وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأولية، التي كشفت أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول علي فرص عمل بالوظائف الحكومية، والاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم والاستيلاء علي أموالهم.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال علي المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على فرص عمل مختلفة، وضبط بحوزة المتهم ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة وتمكن من خلال ذلك من النصب على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.