جامعة هارتفوردشاير في مصر توفر برامج دراسية جديدة لمواكبة اسواق العمل

تسر جامعة هاردفوردشاير المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية ان تقدم ستة برامج دراسية جديدة من مختلف الكليات، والتي تم تصميمها بعناية لتلبية المتطلبات المتطورة لسوق العمل اليوم. يمكن للطلاب الاختيار من بين مجموعة من البرامج الدراسية، بما في ذلك علوم الحياة، وإدارة الأعمال، و كلية الهندسة و علوم الحاسب. ويستطيع الطلاب دراسة البرامج السابقة في 4 سنوات و يدرس الطلاب في السنة الأولي المواد التمهيدية، و يتم التخصص في الثلاث السنوات التالية، و تصدر الشهادة الجامعية من جامعة هاردفوردشاير البريطانية في إنجلترا، و هذه الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي في مصر.

جامعة هارتفوردشاير

تهدف الجامعة إلى تزويد الطلاب ببيئة تعليمية محفزة تشجعهم على استكشاف إمكاناتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية.كما تلتزم الجامعة بتقديم تعليم على مستوى عالمي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات كل طالب و تسعي الجامعة دائما الي دعم الطلاب و تاهيلهم الي سوق العمل , لذلك تحرص علي اضافة البرامج التعليمية الاكثر احتياجا في الفترة الحالية و البرامج الجديدة هي



كلية العلوم الطبية و علوم الحياة برنامج التغذية

الغرض من هذا البرنامج هو تطوير مهارات الخريجين من هذا البرنامج ليصبح لديهم المعرفة الكاملة في مجال التغذية و استكشاف العلاقة بين التغذية و الوقاية من الامراض . يؤهل هذا البرنامج الفرصة للخريجين للعمل في مجال التغذية في العيادات ا و المستشفيات و يستطيع الخريجين ايضا العمل في المصانع والشركات المهتمة بمجال الصناعات الغذائية وتطوير وتسويق المنتجات. و هذا البرنامج معتمد من جمعية التغذية الدولية (AFN) رقم 272

علم النفس

هذا البرنامج يتيح للدارسين الفرصة لدراسة المفاهيم والنظريات العلمية فى مختلف مجالات علم النفس الأساسية والتطبيقية وتنمية المهارات اللازمة لتقديم الخدمة والمساعدة النفسية لذوى المشكلات النفسية والسلوكية و يتيح هذا البرنامج الفرصة للخريجين للعمل في مجال علم النفس العصبي المعرفي وفي مجال علم النفس السلوكي والعمل في المجال الأكاديمي كأخصائيين نفسيين في المدارس والجامعات. وهذا البرنامج معتمد من قبل الجمعية البريطانية لعلم النفس.



كلية إدارة الاعمال برنامج التمويل و الاقتصاد

يهدف هذا البرنامج ايضا الي اعداد خريجين قادرين على استخدام أحدث الأساليب العلمية فى إدارة البنوك وشركات التأمين إلى جانب أسواق المال والمؤسسات المالية بكفاءة ومهنية تواكب المتغيرات العالمية . يؤهل هذا البرنامج الطلاب العمل في مجال التمويل سواء في المؤسسات المالية او اي مؤسسات خدمية اخري

برنامج الادارة بنظم المعلومات

هذا البرنامج يتيح الفرصة لدراسة نظم المعلومات و تعلم المهارات الادارية اللازمة لمواكبة سوق العمل . يمكن للخريخين العمل كمستشارين و محللين للانظمة في شركات القطاع الخاص و العام .هذا البرنامج معتمد من معهد شارترد للتسويق

برنامج الإدارة مع القيادة يدرس الطلاب أسس الإدارة ومبادئ تصميم النظام إلى جانب مفاهيم قواعد البيانات، ويتيح هذا البرنامج المهارات الإدارية اللازمة لتخطيط وتنظيم موارد المعلومات. يعد هذا البرنامج الخريجين للعمل في مجال الادارة وريادة الأعمال. يمنح هذا البرنامج الخريجين، العضوية المعتمدة من معهد شارتيرد للإدارة.



كلية الهندسة و علوم الحاسب

برنامج علوم الحاسب )الشبكات و الامن السيبراني)

في ظل التحديات التكنولوجية المعاصرة للطلاب معرفة كيفية حل مشاكل الاختراق و لذلك تتيح جامعة هارتفوردشاير برنامج الشبكات و الامن السيبراني و الذكاء الاصطناعي و يمكن للخريجين من هذا البرنامج العمل كمطوريين برامج، مسؤولين قاعدة بيانات ، اومستشارين لتكنولوجيا المعلومات . هذا البرنامج معتمد من معهد تشارترد لتكنولوجيا المعلومات

صرح اشرف عبد الباسط الرئيس الاكاديمي للجامعة قائلا : " تماشيا مع ما احدثته الثورة الصناعية الخامسة مع تغيرات في طرق التفكير اصحاب العمل و الخريجين و كذلك في نوعية الوظائف المتاحة في المستقبل فقد حرص فرع جامعة هارتفوردشاير البريطانية بالعاصمة الادارية علي توفير برامج دراسية تهيئ الطلاب لهذه التغيرات و في نفس الوقت تعد لهم بيئة تعليمية و طرق تدريس تركز في المقام الاول علي الجزء العملي و ثقل المهارات العملية و الحياتية لطلابه “

وفي هذا السياق تمنح جامعة هاردفوردشاير في مصر منح دراسية متنوعة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة و بالاضافة الي منح التفوق الاكاديمي للحاصلين علي الشهادات الاجنبية الاخري كما يلي IGCSE, American Diploma, IB , French Baccalaureate

عن جامعة هارتفوردشاير

جامعة هيرتفوردشاير في مصر ، التي تستضيفها مؤسسة أكاديمية عالمية ، هي أول فرع كامل لجامعة بريطانية في مصر. وهي تشمل القيم والتخصصات والعيار الأكاديمي للبرامج والمرافق المقدمة في الحرم الجامعي البريطاني ، مما يوفر شهادات جامعية معتمدة عالميًا على طول الطريق من المملكة المتحدة إلى مصر.

تكرس جامعة هيرتفوردشاير في مصر نفسها للبقاء على اطلاع دائم بجميع التحديثات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات التعليم العالي الأكثر تنوعًا وديناميكية.

المؤسسة الأكاديمية العالمية (GAF) ، التي تستضيف جامعة هيرتفوردشاير في مصر ، هي مؤسسة أكاديمية رائدة في جمهورية مصر العربية تعمل تحت إشراف وزارة التعليم العالي المصرية وفقًا لقانون الحرم الجامعي الدولي رقم. 162 لعام 2018.

تعد جامعة هارتفوردشير، المستضافة من مؤسسة جلوبال الجامعية، أول فرع كامل لجامعة بريطانية في مصر. الجامعة تشمل القيم والتخصصات والمعايير الأكاديمية للبرامج والمرافق المتوفرة في الحرم البريطاني، مما يوفر شهادات معتمدة عالميًا لطلابها.

تقدم جامعة هارتفوردشيرفي مصر برامج عالية الجودة التي تتيح للطلاب التفوق في سوق العمل

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