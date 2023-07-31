اليوم السابع
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تجديد حبس لص العقارات بالظاهر 15 يوما على ذمة التحقيقات

الإثنين، 31 يوليو 2023 01:50 م
تجديد حبس لص العقارات بالظاهر 15 يوما على ذمة التحقيقات كلبش - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة قطع غيار سيارات من داخل عقار بمنطقة الظاهر.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بقسم شرطة الظاهر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته عدد (4 كوبلن - 3 مقص - كوريك "خاصين بالسيارات" أجنة - شاكوش) واعترف أمام المباحث بسرقتهم من داخل إحدى العقارات بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن واعترف بارتكاب واقعتى سرقة ( مبلغ مالى – شاشة) بذات الأسلوب تم بإرشاده ضبط الشاشة المستولى عليها بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.


سرقة

جرائم سرقة

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