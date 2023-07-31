بدء تشغيل أول مفاعل نووي أمريكي جديد منذ ما يقرب من 7 سنوات

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أعلنت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية بدء توصيل مفاعل نووي جديد في الولايات المتحدة إلى الشبكة الكهربائية في البلاد للمرة الأولى منذ ما يقرب من سبع سنوات.



وأوضحت شبكة "سي إن بي سي"، اليوم الاثنين، أن مفاعل الوحدة 3 في "محطة فوجلي للطاقة النووية" الواقع بالقرب من مدينة "واينيسبورو" بولاية جورجيا الأمريكية قد بدأ عمله وتشغليه اليوم، مشيرة إلى أن الوحدة تملكها شركة جورجيا باور "Georgia Power".



وأفادت الشبكة بأن هذا التشغيل يأتي بعد الاختبارات الأولية التي أجريت في الوحدة بشهر مارس الماضي.



وفي هذا الصدد، قالت شركة جورجيا باور، المالكة، إن المفاعل النووي، وهو من طراز Westinghouse AP1000، يولد ما يقرب من 1110 ميجاوات من الطاقة، التي يمكن أن تزود ما يقدر بنحو 500 ألف منزل وشركة بالكهرباء.



وكانت آخر مرة بدأ فيها مفاعل نووي في توصيل الطاقة إلى شبكة الطاقة في الولايات المتحدة في أكتوبر 2016، عندما بدأت هيئة وادي تينيسي التشغيل التجاري لوحدة "واتس بار 2" بالقرب من سبرينج سيتي بولاية تينيسي.

