"اورنچ مصر" تساهم في إنهاء قوائم انتظار عمليات أورام الثدى

أعلنت اورنچ مصر عن مشاركتها في دعم المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، التي انطلقت برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر"، وذلك بالتعاون مع مجموعة مستشفيات كيلوباترا ومؤسسة "شريف عمر" لعلاج الأورام، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في دعم المبادرة.

وتم الإعلان عن مشاركة "اورنچ مصر"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والأستاذ هشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الشركات مصر، والدكتور أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كيلوباترا، والدكتور عمر شريف عمر الرئيس التنفيذي لمؤسسة "شريف عمر" لعلاج الأورام، إضافة إلى نخبة من كبار القيادات والمسئولين في القطاعات المختلفة بالدولة.

والمبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستهدف الاطمئنان على الصحة العامة للمواطنين، بالمجان، خلال فترة 100 يوم حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، وأوضح التقرير، أن المبادرة تستهدف وتسعى للاطمئنان على 105 ملايين مواطن مصري في جميع محافظات الجمهورية، وتضم أكثر من 500 قافلة و5 آلاف وحدة رعاية و700 مستشفى وتوفر 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة "الماموجرام".

وقال الأستاذ هشام مهران نائب رئيس شركة اورنچ مصر: "بصفتنا مشغل الاتصالات الرائد في مصر، نلتزم بواجبات ومسؤوليات عديدة تجاه المجتمع الذي نخدمه، كما تؤمن استراتيجيتنا بأن النجاح لا يقاس من الناحية المادية فقط، بل يكمن في التزامنا بخدمة مجتمعنا من خلال مشاركة مع الدولة في مختلف مجالات التنمية من الصحة والتعليم والبيئة، فضلًا عن مجالات أخرى تستهدف بالأساس تنمية المجتمع وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية".

وأضاف: "تشارك اورنچ مصر في المبادرة الرئاسية من خلال دعم برنامج "وقاية" لعلاج أورام الثدي للعام الثاني على التوالي، إدراكا منها بأهمية التدخل العاجل للانتهاء من قوائم انتظار عمليات أورام الثدي، كأمر حاسم لتقليل وقت التعافي ومنع حدوث المضاعفات المحتملة عقب الجراحة."

وأوضح مهران: "تسعى اورنچ مصر لتشجيع الفئات القادرة في المجتمع وقطاع الشركات الخاصة تحديدا على تعزيز مساهمتهم في هذا الملف، خاصة في ظل ارتفاع عبء التكاليف الطبية في هذا النوع من الجراحات، إذ يتيح لنا التدخل الجراحي السريع التأكد من حصول السيدات على نتائج أفضل".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كيلوباترا، إن تلك المبادرة الوطنية التي أطلقها معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي، وهي مبادرة متعددة في خدماتها، ومتكاملة في ملامحها، تستهدف تقديم العديد من الخدمات الصحية التي ترتبط بمختلف الفئات والمراحل العمرية خلال مائة يوم، لتحسين صحة ملايين المصريين، وحفظ كرامتهم وحقوقهم في الرعاية الصحية بأعلى جودة، ذلك المواطن والذي كان ومازال خير مساند للدولة المصرية في خطتها للبناء والتنمية، بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

وأضاف، ومن هنا كان لِزامًا أن يتم التحرك على نطاق واسع، وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، لأن ما تسعى هذه المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات، هي بمثابة مسئولية مجتمعية سنشارك بها في شرف والتزام تقديمها إلى المواطن المصري، لا سيما للوصول بخدمات المبادرة إلى جميع الفئات المجتمعية، وبخاصة الأكثر احتياجًا لها، حتى تستطيع أن تحيا مصر الحياة الأفضل وتحسين جودة حياة المصريين والتي تضمن الحياة الكريمة لهم.

وتابع عزالدين: نلتزم بدورنا في المشاركة بمبادرة "100 يوم صحة" أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية ضمن توحيد كافة جهود الدولة والقطاع الخاص بهدف التصدي للمرض وانخفاض معدلات الفقر الناتجة عنه وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة في جميع محافظات مصر ولسد الاحتياجات الصحية للمواطنين والاستثمار في تنمية صحة الإنسان المصري ومنها بلوغ الدولة أهدافها في القطاعات التنموية الأخرى، مؤكدًا أنه تهدف مجموعة مستشفيات كليوباترا إلى المشاركة المجتمعية بالمبادرة لتنمية وتحسين مؤشرات صحة المصريين ومشاركة الدولة في إحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل لبناء وتنمية مصرنا الحبيبة.