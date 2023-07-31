اليونان تحصن عمالها من الطقس بـ110 ألف يورو غرامة على أرباب الأعمال.. تفاصيل

كتبت: هناء أبو العز

شنت السلطات اليونانية، حملة تفتيشية على أماكن العمل الخارجية التى يتعرض العاملين فيها لدرجة الحرارة، لضمان عدم إجهاد العمال أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

ونفذت مفتشية العمل 641 عملية تفتيش على تطبيق إجراءات الطوارئ للتعامل مع الإجهاد الحراري للعمال خلال موجة الحر الحالية.

وتعلق تقرير الضوابط بالفترة 14-26 يوليو ، في الأوقات والشروط المنصوص عليها في قرار وزاري ذي صلة ، لجميع الأعمال الخارجية منها "الموزعون ، مواقع البناء ، المباني ، مناطق إصلاح بناء السفن ، إلخ".

وفي إجمالي 641 عملية تدقيق ، تم في 55 حالة فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية قدرها 110.000 يورو ، وفي 18 منها تم تعليق العمل، و179 تم توزيع إنذارات عليهم.

وتم إجراء الفحوصات المحددة بالإضافة إلى تلك التي تم إجراؤها على أساس الخطة التشغيلية السنوية لمفتشية العمل بالإضافة إلى الفحوصات التي أجريت في الأنشطة المتعلقة بالسياحة خلال موسم الصيف.