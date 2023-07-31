المشدد 5 سنوات لعاطلين سرقا هاتف محمول من شاب تحت تهديد السلاح ببنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1470 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 316 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ص إ"، 27 سنة، عاطل، و"أيمن و ا"، 26 سنة، عاطل، سرقوا تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة قرن غزال"، هاتف محمول ملك "م أ ي"، طالب، بأن بثوا الرعب في نفس المجني عليه لإثباط همته وإرغامه علي الانصياع لهما بتسليم الهاتف المحمول، وبالفعل سرقوا الهاتف وفروا هاربين.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، والتي تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، كما قاموا بتهديد شخص بالإيذاء بالسلاح الأبيض مما بث الرعب في نفسه.

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، لعاطلين، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول تحت تهديد السلاح من شاب بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.