اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل شخص فى القاهرة

الإثنين، 31 يوليو 2023 12:16 م
القبض على المتهم بقتل شخص فى القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لتعديه على آخر بالضرب مسبباً وفاته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص وبها إصابات جروح طعنية متفرقة بالجسم أثر إدعاء مشاجرة.
 
بالإنتقال وسؤال والد المتوفى، اتهم أحد الأشخاص بالتعدى على نجله بالضرب باستخدام آلة حادة، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

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