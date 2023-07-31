العاشر علمى رياضة وأسرته: عرفنا الخبر من "اليوم السابع" وفخورين بهذا التفوق "صور"

بورسعيد - محمد عزام

أكدت أسرة الطالب مروان أحمد علي عبد السميع، العاشر على مستوى الجمهورية بشعبة علمي رياضيات ، أنهم عرفوا خبر تفوق نجلهم من موقع "اليوم السابع".

وسادت بعد تلقي هذا الخبر بتفوق ابنهم حالة من السعادة والبهجة والسرور في كل أرجاء المنزل وبين العائلة والأقارب والجيران بالمنطقة في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

وحرص أصدقاء مروان ومعلميه على التواجد بمقر منزله للاحتفال معه بالتفوق والنجاح وحصوله على المركز العاشر على مستوى الجمهورية بشعبة العلمى رياضيات.

وقال والد الطالب مروان، في لقاء مع "اليوم السابع"، إنه كان يشعر بتفوق مروان وحصوله على ترتيب بين طلاب الجمهورية قائلا: "كل شوية بقوله اشحن التليفون عشان الوزير هكلمك ويقولك أنت من العشرة الأوائل".

وأشارت والدته إلى أنه كان حريص على تحصيل العلم والمذاكرة، بشكل يومي، وكان من المتفوقين كل عام في المدرسة، ولكني لم أكن أتوقع أن يحصل على ترتيب بمستوى الجمهورية، مؤكده أنها فخوره جدا بهذا التفوق.

واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

وفيما يلي أسماء الأوائل :

أوائل الشعبة الأدبية:

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

ـ وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية علوم وجاء الترتيب كالتالى:

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

وبالنسبة لأوائل الشعبة العلمية رياضيات جاء الترتيب كالتالى:

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان

كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية

وجاء الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة

وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف

بينما جاء أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفى، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.